Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Турция

В США заявили о готовности оказать помощь в связи с землетрясением в Сирии и Турции

Турция Материалы 6 февраля 2023 09:28 (UTC +04:00)
В США заявили о готовности оказать помощь в связи с землетрясением в Сирии и Турции

Читайте Trend в

Администрация США готова оказать помощь в связи с землетрясением в Турции, которое также затронуло соседнюю Сирию. Об этом говорится в заявлении помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана, распространенном в воскресенье, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены сообщениями о произошедшем сегодня разрушительном землетрясении в Турции и Сирии. Мы готовы предоставить любую необходимую помощь. Президент США [Джо Байден] поручил Агентству по международному развитию и другим партнерам федеральных властей оценить возможности Соединенных Штатов по реагированию с целью оказания содействия пострадавшим в наибольшей степени, - отметил он. - Мы продолжим внимательно следить за ситуацией в тесной координации с правительством Турции".

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости