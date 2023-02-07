Пожар в порту Искендеруна потушен

БАКУ /Trend/ - В Турции потушили пожар в порту Искендеруна, который вспыхнул после вчерашнего сильного землетрясения, передает Trend со ссылкой на турецкий СМИ.

Согласно информации, пожар был потушен с помощью вертолетов, принадлежащих сухопутным войскам, и самолетов, принадлежащих ВВС.

Напомним, что во время землетрясений в Турции, которые затронули 10 провинций страны, по неизвестной причине вспыхнул пожар в контейнерах в порту Искандеруна.

Отметим, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

По последним данным, в результате землетрясения погиб 5 544, пострадал 26 721 человек.