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Турецкий чиновник напомнил Twitter об ответственности за дезинформацию

Турция Материалы 9 февраля 2023 02:43 (UTC +04:00)
Турецкий чиновник напомнил Twitter об ответственности за дезинформацию

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Замминистра транспорта и инфраструктуры Турции Омер Фатих Сайян провел переговоры с руководителями представительства компании Twitter, напомнив им об ответственности за распространение дезинформации, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сайян в формате видеоконференции беседовал с начальником департамента Twitter по глобальным связям Джоном Хьюзом и директором отдела общественной политики Ронаном Костелло. На встрече обсуждались меры, которые стороны могут принять для недопущения дезинформации в Twitter, появления там ложных сообщений, фейковых аккаунтов и мошеннических схем сбора помощи пострадавшим в результате землетрясения. Сайян напомнил, что Twitter несет ответственность за распространение дезинформации, которая может спровоцировать панику и хаос в обществе. По его словам, законодательство Турции накладывает на компанию конкретные обязательства, в особенности в плане активного сотрудничества в предотвращении дезинформации в социальных сетях.

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