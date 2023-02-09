Канадские специалисты приедут в Турцию для оценки масштабов необходимой помощи

Канада направила в Турцию группу специалистов, которая должна определить, какую помощь может оказать Оттава в связи с землетрясением. Об этом в среду сообщил канадский министр международного развития Харджит Саджан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Канадская группа по оценке стихийных бедствий в настоящее время находится в пути в Турцию, чтобы определить, какие инструменты Канада может лучше всего использовать для реагирования на масштабные разрушения и оказания помощи нуждающимся [в связи с землетрясением]", - написал он в Twitter. Министр уточнил, что в группу входят представители МИД и министерства национальной обороны.

Ранее правительство Канады распорядилось выделить 10 млн канадских долларов ($7,4 млн) на оказание помощи Сирии и Турции в связи с разрушительными землетрясениями. В среду премьер-министр страны Джастин Трюдо, отвечая на вопросы журналистов о том, отправит ли Канада в пострадавшие страны своих военных и гражданских специалистов, сказал, что этот вопрос в настоящее время прорабатывается.