США выделят $85 млн на оказание помощи Турции и Сирии после землетрясений

Американская администрация намерена выделить $85 млн на оказание гуманитарной помощи после землетрясений в Турции и Сирии. Об этом говорится в заявлении, распространенном в четверг Агентством США по международному развитию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как следует из документа, "США предоставят $85 млн на удовлетворение растущих гуманитарных нужд в связи с землетрясением в Турции и Сирии". Агентство уточняет, что средства будут направлены по линии гуманитарных организаций "на доставку срочно требуемой помощи миллионам людей" в двух пострадавших странах.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.