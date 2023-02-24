Спецслужбы Турции ликвидировали организатора теракта в Стамбуле

Национальная разведывательная организация Турции (MİT) провела на севере Сирии успешную операцию по ликвидации террориста YPG (сирийское крыло PПK) Халила Менджи, спланировавшего и принявшего активное участие в организации теракта на улице Истиклаль в Стамбуле, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Жертвами взрыва 13 ноября 2022 года в стамбульском районе Таксим стали шесть человек, 81 получил ранения.

По данным спецслужб Турции, Менджи направлял двух исполнителей теракта – Ахлам Албасхир Салеху и Билала Хассана, причем последнему при его помощи удалось сбежать за рубеж.

После теракта главари YPG пытались обезопасить организатора теракта на сирийской территории.

По данным MİT, Халил Менджи был уничтожен 22 февраля 2023 года в районе Камышлы.

США и Европейский союз внесли PПK в списки террористических организаций.

Несмотря на попытки Анкары найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PПK с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения.

В последние годы PПK стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления.

В Сирии террористы PПK прикрываются названиями PYD и YPG, а в последние два года называют себя «Сирийскими демократическими силами».

В Иране PПK действует как «Партия свободной жизни Курдистана» (PJAK).