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В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3

Турция Материалы 25 февраля 2023 14:47 (UTC +04:00)
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3.

Как сообщает в субботу Trend, информацию об этом распространило Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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