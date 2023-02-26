Путин и Эрдоган поговорили по телефону

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, которому в воскресенье исполнилось 69 лет. Об этом сообщается на сайте Кремля, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в сообщении, Путин поздравил президента Турции с днем рождения, отметив его большой личный вклад в развитие российско-турецких отношений. "Были затронуты некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня", - сообщили в Кремле.

Это второй за последние три дня телефонный разговор двух лидеров, в предыдущий раз Путин и Эрдоган говорили по телефону 24 февраля. По случаю дня рождения президента Турции ему также направлена поздравительная телеграмма от российского лидера.