В турецком Ширнаке обнаружен крупный склад с оружием террористов РПК

В районе Джизре провинции Ширнак на юго-востоке Турции, в рамках 26-го этап антитеррористических операций под кодовым названием Eren Abluka, обнаружен крупный склад с оружием и боеприпасами террористов РПК, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По данным МВД Турции, местоположение склада в одной из долин у подножия горы Джуди выявили бойцы спецназа сил жандармерии.

Здесь хранились снайперские винтовки, автоматы, ручные гранаты, противотанковые мины, взрывчатые вещества, тысячи единиц иных боеприпасов.