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В турецком Ширнаке обнаружен крупный склад с оружием террористов РПК

Турция Материалы 12 марта 2023 00:41 (UTC +04:00)
В турецком Ширнаке обнаружен крупный склад с оружием террористов РПК

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В районе Джизре провинции Ширнак на юго-востоке Турции, в рамках 26-го этап антитеррористических операций под кодовым названием Eren Abluka, обнаружен крупный склад с оружием и боеприпасами террористов РПК, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По данным МВД Турции, местоположение склада в одной из долин у подножия горы Джуди выявили бойцы спецназа сил жандармерии.

Здесь хранились снайперские винтовки, автоматы, ручные гранаты, противотанковые мины, взрывчатые вещества, тысячи единиц иных боеприпасов.

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