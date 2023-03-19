Глава МИД Турции выразил соболезнования в связи с погибшими в землетрясении в Эквадоре

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования в связи с погибшими в результате землетрясения в Эквадоре, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В пресс-службе МИД сообщили, что Чавушоглу провел телефонный разговор с эквадорским коллегой Хуаном Карлосом Ольгином.

Турецкий дипломат выразил соболезнования в связи с погибшими в результате разрушительного землетрясения в этой стране.

В Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 6,7.

Эпицентр стихии находился в 6 км к северо-востоку от города Балао. Очаг залегал на глубине 65,7 км.

В результате землетрясения погибли 13 человек, 126 человек пострадали, сообщается на сайте президента Эквадора.

Поисково-спасательные работы продолжаются.