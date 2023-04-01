ЕБРР инвестирует €140 млн на развитие аэропорта Антальи

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) инвестирует в аэропорт турецкой Антальи 140 млн евро, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В ЕБРР сообщили, что вложение является частью пакета финансирования, включающего средства Международной финансовой корпорации (МФК) и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ).

В сообщении банка отмечается, что инвестиции позволят модернизировать инфраструктуру аэропорта, повысить энергоэффективность и реализовать «зеленые» инвестиции.

Аэропорт Антальи представляет важное значение для роста туристического сектора и экономики Турции, говорится в сообщении.