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Лидеры Турции и Узбекистана обсудили состояние отношений между странами

Турция Материалы 12 апреля 2023 23:14 (UTC +04:00)
Лидеры Турции и Узбекистана обсудили состояние отношений между странами

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Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Согласно заявлению, Управления по коммуникациям президента, во время телефонного разговора лидеры Турции и Узбекистана обсудили состояние отношений между странами.

Отметив, что тюркский мир достигнет гораздо большего успеха в единстве и сотрудничестве, Эрдоган заявил, что тесное сотрудничество между Турцией и Узбекистаном является одним из основных столпов в этом понимании.

Президент Узбекистана Мирзиёев поблагодарил президента Эрдогана за подарок электромобиля отечественного производства Togg.

Отметив ценность прорыва Турции под руководством президента Эрдогана во всех областях, в частности в промышленности, президент Мирзиёев подчеркнул, что конвейерное производство Togg является огромным успехом как Турции, так и всего тюркского мира.

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