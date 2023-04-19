ВС Турции взяли под контроль очередное укрытие террористов в Ираке - Акар

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что турецкие военные взяли под контроль крупную пещеру в районе Зап на севере Ирака, которую террористы РПК называли «нерушимой крепостью», передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По его словам, в пещере, известной как Чемчо, турецкие военные изъяли множество оружия и боеприпасов.

Министр в очередной раз подчеркнул решимость турецкой армии полностью искоренить угрозу терроризма в регионе. «Военные незамедлительно принимают меры при любой активизации террористов. ВС Турции продолжают борьбу с террористами в сложных географических и климатических условиях», - сказал Акар.

Глава ведомства напомнил, что в ответ на атаку террористов на базу турецких военных на севере Сирии были нейтрализованы 12 боевиков РПК.

Турецкие военные продолжают уничтожать убежища и укрытия террористов, даже те, которые принято считать самыми прочными, сказал он.

Глава Минобороны подчеркнул, что Анкара уважает территориальную целостность, суверенитет всех соседних стран, в том числе Сирии и Ирака.

При этом Акар подчеркнул важность обеспечения безопасности границ и граждан Турции.