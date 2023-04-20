БАКУ /Trend/ - В Турции после начала поставок потребителям черноморского газа до 25 кубометров газа будут предоставлены населению Турции бесплатно, его стоимость будет покрыта за счет государства.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на TurkicWorld, таким образом, турецкое государство возместит стоимость природного газа в размере 130 лир для каждого домохозяйства.

Согласно информации, к 2026 году планируется газифицировать еще 299 населенных пунктов.

Отметим, что сегодня в Турции в 21:23 по местному времени с участием Президента Реджепа Тайипа Эрдогана состоится церемония ввода в эксплуатацию черноморского газа. 19 апреля черноморский природный газ был успешно протестирован на предприятии по переработке природного газа Filyos.

Напомним, что в августе 2020 года Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Турция обнаружила в Черном море запасы углеводородов, которые составляют около 320 миллиардов кубометров.