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Спецслужбы Турции нейтрализовали особо опасного террориста РКК на севере Ирака

Турция Материалы 7 мая 2023 14:32 (UTC +04:00)
Спецслужбы Турции нейтрализовали особо опасного террориста РКК на севере Ирака

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Спецслужбы Турции нейтрализовали на севере Ирака особо опасного террориста РПК Эйваза Бейаза под кодовым именем «Зердешт Карадений», находящегося в международном розыске по красному циркуляру, передает Trend со ссылкой на «Анадолу».

Как сообщили источники в силах безопасности, Бейаз вступил в ряды террористов в 1994 году. Он был исполнителем терактов против сил безопасности Турции в районе Герзе в Синопе в 2010 году, в районе Бойабат в Синопе в 2011 году и в районе Дюзкей в Трабзоне в 2012 году.

Бейаз находился в международном розыске по красному циркуляру, а также числился в «сером» списке особо опасных террористов МВД Турции.

Он был нейтрализован в ходе спецоперации Национальной разведывательной службы Турции в районе Духок-Гара на севере Ирака.

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