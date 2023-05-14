Россия возглавляет ТОП импортеров свежих фруктов и овощей из Турции

Турция в апреле экспортировала 326 тыс. 20 тонн свежих овощей и фруктов на сумму 235,7 млн долларов. Об этом сообщил глава Ассоциации экспортеров свежих овощей и фруктов Средиземноморья Ферхат Гюрюз, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«Наша ассоциация оказала поддержку экспорту страны в размере 99 млн долларов», - отметил он.

Больше всего за апрель было экспортировано томата (рост на 16 процентов) - на сумму 69,3 млн долларов. Кроме того, на прилавки иностранных государств из Турции поступил перец на сумму 28,8 млн долларов. Поставки также выросли на 16 процентов. А экспорт лимона в прошлом месяце вырос на 12 процентов - до 28,5 млн долларов.

По его словам, главным импортером свежих турецких фруктов и овощей в прошлом месяце была Россия. Экспорт свежих фруктов и овощей из Турции в РФ в прошлом месяце вырос на 25 процентов - до 58,1 млн долларов.

В тройку основных импортеров этой продукции также вошли Румыния и Украина.

Поставки в Румынию выросли на 30 процентов - до 35,1 млн долларов, в Украины- на 40 процентов - до 19,6 млн долларов.