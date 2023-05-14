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В Турции снят запрет на обнародование данных обработки бюллетеней - Высший избирательный совет

Турция Материалы 14 мая 2023 19:36 (UTC +04:00)
В Турции снят запрет на обнародование данных обработки бюллетеней - Высший избирательный совет

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В Турции снят запрет на обнародование данных обработки бюллетеней.

Как передает Trend, об этом в воскресенье сказал председатель Высшего избирательного совета Турции Ахмет Йенер.

Отметим, что сегодня в Турции состоялось голосования на президентских и парламентских выборах.

Голосования началось в 08:00 по местному времени и завершилось в 17:00.

В президентских выборах в Турции участвуют три кандидата - действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу и кандидат от "Альянса АТА" Синан Оган.

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