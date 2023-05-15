БАКУ /Trend/ - Состоится второй тур президентских выборов в Турции.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал председатель Высшего избирательного совета Турции Ахмет Енер.

Согласно подсчету голосов на президентских выборах в Турции, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,50 процента голосов, Кемаль Кылычдароглу - 44,89 процента, Синан Оган - 5,17 процента, Мухаррем Индже - 0,44 процента.

Два кандидата, набравшие наибольшее число голосов, будут участвовать во втором туре 28 мая.

Отметим, что второй тур проводится в том случае, если ни один из кандидатов не набрал более 50 процентов голосов. В этом случае избиратели идут на повторные выборы на участках, где они проголосовали в первом туре. Избиратели, которые не голосовали в первом туре выборов, смогут проголосовать во втором туре.

В Великое национальное собрание Турции будут избраны 600 депутатов в 87 избирательных округах. В выборах участвуют 24 партии и 151 независимый кандидат.

В Турции было установлено более 191 000 урн для голосования и зарегистрировано 60 697 843 избирателя. Около 5 миллионов из них проголосовали впервые.