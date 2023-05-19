Турция не планирует вывод войск из Сирии при сохранении угрозы терроризма - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал требование сирийского лидера Башара Асада о выводе ВС Турции с сирийской территории, передает Trend со ссылкой на «Анадолу».

«У Анкары нет подобных планов, потому, что угроза терроризма [с сирийской территории] сохраняется. Единственная причина, по которой турецкие войска находятся сегодня в Сирии – это угроза терроризма», - сказал турецкий лидер в эфире телеканала CNN International.

Эрдоган пояснил, что протяженность турецко-сирийской границы превышает 900 км, а рубежи страны находятся под постоянной угрозой с севера Сирии.

При этом он осудил обещания ряда оппозиционных политиков Турции выдворить сирийских беженцев на Родину. «Поддержать подобное невозможно», - подчеркнул турецкий лидер.

Президент привлек внимание к усилиям Анкары по восстановлению инфраструктуры подконтрольных турецкой армии районов Сирии с целью облегчения процесса возвращения беженцев.

Эрдоган сообщил, что подготовлены проекты строительства в Сирии домов для около миллиона сирийских беженцев. «Мы обеспечим [добровольное] возвращению беженцев на Родину», - заверил президент Турции.

«Благодаря моей дружбе с [президентом РФ Владимиром] Путиным, мы пришли к выводу о наличии возможностей для тесного сотрудничества и солидарности по борьбе с терроризмом на севере Сирии. Если мы сможем этого добиться, то никаких преград на пути договоренностей с Дамаском не останется», - сказал далее президент Турции.

Президент Турции прокомментировал далее позицию Анкары по вступлению Швеции в НАТО.

«Власти Швеции продолжают игнорировать действия террористов и их пособников. В подобной ситуации, мы не можем оценить позитивно заявку Стокгольма. На данный момент мы не готовы к поддержке, потому, что страны-члены НАТО должны тесно взаимодействовать в борьбе с терроризмом», - сказал Эрдоган.

Президент Эрдоган также заявил, что Турция не имеет проблем в отношениях с Россией и однозначно не поддержит санкций, подобные тем что ввел Запад. «Санкции Запада не связывают Турцию», - сказал политик.