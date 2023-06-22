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Экспорт продукции машиностроения Турции за 5 месяцев достиг рекордных $11,7 млрд

Турция Материалы 22 июня 2023 08:31 (UTC +04:00)
Экспорт продукции машиностроения Турции за 5 месяцев достиг рекордных $11,7 млрд

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БАКУ /Trend/ - Экспорт продукции машиностроения Турции в январе-мае 2023 года достиг рекордной отметки в 11,7 млрд долларов, передает Trend.

Хотя объем экспорта в количественном выражении сократился, средняя экспортная цена продукции превысила 7 долларов за килограмм, что привело к увеличению выручки сектора.

Россия и Германия остаются основными рынками сбыта продукции турецких предприятий машиностроения, где стоимость экспорта приближается к 10 долларам за килограмм. На третьем месте находятся США с ценой в 12,3 доллара.

В мае экспорт продукции машиностроения из Турции вырос на 12,7 процента, достигнув отметки в 2,4 млрд долларов.

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