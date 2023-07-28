Экспорт готовой одежды из Турции в Туркменистан сократился

БАКУ /Trend/ - Турция сократила экспорт готовой одежды в Туркменистан в январе-июне 2023 года на 6,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 9 миллионов долларов США.

Как передает в четверг Trend, об этом TurkicWorld сообщили в министерстве торговли Турции.

В июне Турция увеличила экспорт готовой одежды в Туркменистан на 5,6 процента по сравнению с тем же месяцем 2022 года, до 1,3 миллиона долларов.

Отметим,что в январе-июне 2023 года турецкий экспорт готовой одежды сократился на 7,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 10,1 миллиарда долларов. В июне этого года Турция экспортировала готовую одежду на сумму 1,7 миллиона долларов, что на 15,6 процента меньше, чем в июне прошлого года.

Было отмечено, что за последние 12 месяцев (июнь 2022 - июнь 2023 гг.) Турция экспортировала готовой одежды на сумму 20,6 миллиарда долларов.