Подписанная сегодня дорожная карта определяет рамки отношений Анкары и Сеула - Фидан

БАКУ /Trend/ - Сегодня была подписана дорожная карта, которая определяет институциональные рамки отношений между Турцией и Южной Кореей. Об этом заявил министр иностранных дел Турции, Хакан Фидан, на пресс-конференции в Анкаре после переговоров с главой МИД Южной Кореи, Пак Чином, передает Trend.

Фидан сообщил, что они обсудили с южнокорейским коллегой пути укрепления двусторонних отношений, ориентируясь на новую международную динамику. Он подчеркнул, что подписанная сегодня дорожная карта является свидетельством общей воли двух стран в этом направлении. Эта дорожная карта разрабатывалась на протяжении около 1,5 лет и устанавливает институциональные рамки для развития отношений.

Хакан Фидан также подчеркнул, что Южная Корея является вторым по величине торговым партнером Турции в Азиатско-Тихоокеанском регионе.