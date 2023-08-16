Турецкая компания реализует проект по солнечной энергетики» в Бахрейне

БАКУ /Trend/ - Турецкая компания осуществит "масштабный проект по солнечной энергетике" в Бахрейне, сообщило посольство Турции в Бахрейне, передает Trend.

Согласно информации, церемония подписания проекта прошла при участии министра энергетики и водных ресурсов Бахрейна Ясира бин Ибрагима Хумейдана и турецкого посла в Манаме Эсина Чакыла.

Согласно данному соглашению, турецкая компания GETAŞ будет осуществлять "крупнейший проект по солнечной энергетике" в Бахрейне.

Подробности о бюджете и масштабах проекта, а также другие детали, не уточняются.

Следует отметить, что в 2021 году между Управлением по устойчивой энергетике Бахрейна и GETAŞ было заключено соглашение о "реализации высокотехнологичных проектов в области возобновляемых источников энергии".