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Движение в проливе Дарданеллы восстановили в одном направлении

Турция Материалы 24 августа 2023 00:54 (UTC +04:00)
Движение в проливе Дарданеллы восстановили в одном направлении

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Движение судов в проливе Дарданеллы восстановлено в одном направлении, передает Trend.

Ранее оно было полностью прекращено в целях обеспечения тушения крупного природного пожара силами авиации.

Пожар в провинции Чанаккале возник днем ранее и под воздействием сильного ветра охватил значительную территорию, приблизившись к населенным пунктам.

В тушении пожара, охватившего 1,5 тыс. га, задействовано восемь самолетов, в том числе амфибии, порядка 30 вертолетов, свыше 200 средств наземной техники.

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