Движение в проливе Дарданеллы восстановили в одном направлении

БАКУ /Trend/ - Движение судов в проливе Дарданеллы восстановлено в одном направлении, передает Trend.

Ранее оно было полностью прекращено в целях обеспечения тушения крупного природного пожара силами авиации.

Пожар в провинции Чанаккале возник днем ранее и под воздействием сильного ветра охватил значительную территорию, приблизившись к населенным пунктам.

В тушении пожара, охватившего 1,5 тыс. га, задействовано восемь самолетов, в том числе амфибии, порядка 30 вертолетов, свыше 200 средств наземной техники.