Турция выполняет все свои обязательства в борьбе с климатическим кризисом - Алтун

БАКУ /Trend/ - Турция выполняет все свои обязательства в вопросе борьбы с климатическим кризисом. Об этом заявил Глава Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун, передает Trend.

«Климатические изменения причиняют огромный вред человечеству и вызывают масштабную миграцию. Миграция, вызванная экологическими проблемами и нестабильностью, достигает того уровня, который не в силах преодолеть многие страны. Однако, мы можем побороть эти трудности и обеспечить лучшую жизнь будущим поколениям», - сказал он.

По его словам, за последние годы Турция добилась большого прогресса в вопросе использования возобновляемых источников энергии.

«54 процента нашего производства электроэнергии (около 100 ГВт) приходится на возобновляемые источники. В последние годы наша страна увеличила инвестиции в эту сферу и расширила налоговые льготы. Благодаря всем этим усилия, Турция стала пятым производителем энергии из ВИЭ в Европе и двенадцатым в мире», - сказал Алтун.