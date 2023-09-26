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Реджеп Тайип Эрдоган может посетить Израиль

Турция Материалы 26 сентября 2023 16:21 (UTC +04:00)
Реджеп Тайип Эрдоган может посетить Израиль

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Отложенный визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Турцию состоится примерно в октябре-ноябре.

Как сообщает во вторник Trend, об этом Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал в интервью журналистам по возвращении из Азербайджана.

«После этого состоится ответный визит. Турция и Израиль сотрудничают во многих областях. Фактом является и то, что появляются новые области сотрудничества. Всем известно, что Израиль работает над транспортировкой своих ресурсов в Европу. Самый рациональный путь - транспортировать их в Европу через Турцию. Мы обсудили это на нашем последнем заседании и приступили к работе», - добавил Президент Турции.

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