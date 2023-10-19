Турция экспортирует в Эстонию около 230 боевых бронированных машин

БАКУ /Trend/ - Турецкие оборонные компании Otokar и Nurol Makina экспортируют примерно 230 боевых бронированных машин 4X4 и 6X6 в Эстонию, передает Trend.

В Таллинне, столице Эстонии, прошла церемония подписания контракта на поставку указанных машин, которые будут предоставлены Эстонскому центру оборонных инвестиций (ECDI).

Министр национальной обороны Яшар Гюлер и министр обороны Эстонии Ханно Певкур подписали соглашение о намерениях, а также соответствующий протокол подписали президент Управления оборонной промышленности Халук Гёргюн и генеральный директор Эстонского центра оборонных инвестиций (ECDI) Магнус Вальдемар Саар.

Затем были подписаны контракты на поставку боевых бронированных машин ARMA 6X6 и боевых бронированных машин NMS (YÖRÜK) 4X4.

Согласно этим контрактам, Эстонии будет поставлено около 230 машин на общую сумму приблизительно 200 миллионов евро.