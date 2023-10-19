Израиль отозвал всех своих дипломатов из Турции (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - Израиль отозвал всех своих дипломатов из Турции.

Как сообщает Trend в четверг со ссылкой на TurkicWorld, Израиль, который готовится к сухопутной операции в секторе Газа, принял решение отозвать всех своих послов и других дипломатов из стран региона, включая Турцию.

Сообщается, что дипломаты покинут страну не из-за дипломатического кризиса между двумя странами, а по соображениям безопасности.

Посол Израиля Ирит Лилиан и другие дипломаты покинули Турцию.

Отметим, что граждане Израиля вчера и послезавтра вылетели из Турции рейсами из Стамбула.