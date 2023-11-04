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Турция отозвала посла в Израиле

Турция Материалы 4 ноября 2023 17:03 (UTC +04:00)
Турция отозвала посла в Израиле

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Турция отозвала посла в Израиле.

Как передает в субботу Trend, об этом сообщают турецкие СМИ.

Согласно информации, МИД Турции сообщил, что посол в Тель-Авиве Шакир Озкан Торунлар отозван в Анкару для проведения консультаций.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.

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