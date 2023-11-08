БАКУ /Trend/ - Турция планирует представить национальный бренд ветряных турбин вместе с отечественной отраслью, что еще больше повысит текущее положение Турции в производстве ветроэнергетического оборудования.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на TurkicWorld, об этом заявил министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Каджир в ходе своего выступления на 12-м Ветроэнергетическом конгрессе Турции.

"Ожидается, что мировая мощность ветроэнергетики, которая выросла на 9 процентов до 906 гигаватт в 2022 году, достигнет 2 тераватт в 2030 году. Чтобы воспользоваться преимуществами энергии ветра в глобальном масштабе, оценить потенциал ветровой энергии с точки зрения географического положения и климатических характеристик нашей страны, достичь нашей цели с нулевой эмиссией к 2053 году за счет инвестиций в проекты чистой энергии, сделать нашу страну полностью независимой, мы внедряем ветровую энергию, а также другие технологии зеленой энергии в энергетическом секторе с проектами устойчивой и возобновляемой энергии. Мы продолжаем работать над превращением нашей страны в "региональную базу по производству оборудования для ветроэнергетики" и с помощью различных механизмов поддерживаем наших предпринимателей, исследователей, инвесторов и промышленников в области технологий ветроэнергетики", - заявил турецкий министр.

Каджир также отметил, что на данный момент в Турции было подано в общей сложности 388 документов о поощрении инвестиций в ветряные электростанции, в рамках которых были поддержаны стабильные инвестиции на сумму более 233 миллиардов лир.

"В 2002 году установленная мощность ветроэнергетики Турции составляла всего 19 мегаватт. Сейчас мы занимаем 12-е место в мире и 5-е место в Европе с 12 гигаваттами ветровой энергии. Имея более 4 тысяч турбин на 280 электростанциях, которые мы строим вместе со 100 отечественными и зарубежными инвесторами, мы обеспечиваем около 10 процентов потребностей нашей страны в электроэнергии", - добавил М.Ф.Каджир.

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