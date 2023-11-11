Турция закрыла Дарданеллы для транзита судов

БАКУ /Trend/ - Пролив Дарданеллы закрыт для транзита судов в обоих направлениях. Об этом сообщило Главное управление береговой охраны Турции, передает Trend.

"Морской трафик в проливе Дарданеллы приостановлен в обоих направлениях из-за плохих погодных условий, шторма", - сообщило управление.

Ранее турецкие метеорологи выпустили отдельное предупреждение для пяти провинций на северо-западе, западе и севере страны в связи с ожидающимся резким ухудшением погодных условий. В частности, в Стамбуле, Чанаккале, где находится пролив Дарданеллы, Измире, Мугле ожидаются ливни с грозами и сильный ветер.