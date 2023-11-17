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В Анкаре прокомментировали возможность применения С-400

Турция Материалы 17 ноября 2023 01:08 (UTC +04:00)
В Анкаре прокомментировали возможность применения С-400

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Турция готова при необходимости использовать купленные у России ЗРС С-400. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер, передает Trend.

"Мы не можем, купив С-400, задвинуть их в дальний угол. Когда у нас будет необходимость, мы нажмем на кнопку", - сказал министр в ходе выступления в парламенте страны.

Яшар Гюлер также сообщил, что Турция планирует закупить в общей сложности 40 истребителей Eurofighter Typhoon.

Он добавил, что самолетов F-16 и F-4, находящихся на вооружении ВВС Турции, достаточно для выполнения ими необходимых задач.

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