В Анкаре прокомментировали возможность применения С-400

БАКУ /Trend/ - Турция готова при необходимости использовать купленные у России ЗРС С-400. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер, передает Trend.

"Мы не можем, купив С-400, задвинуть их в дальний угол. Когда у нас будет необходимость, мы нажмем на кнопку", - сказал министр в ходе выступления в парламенте страны.

Яшар Гюлер также сообщил, что Турция планирует закупить в общей сложности 40 истребителей Eurofighter Typhoon.

Он добавил, что самолетов F-16 и F-4, находящихся на вооружении ВВС Турции, достаточно для выполнения ими необходимых задач.