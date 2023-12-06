Эрдоган посетит с рабочим визитом Грецию

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 7 декабря посетит Грецию с рабочим визитом, передает Trend.

Программа визита Эрдогана предусматривает встречи с президентом Греции Катериной Сакелларопулу и премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. Затем пройдет пленарное заседание совета сотрудничества двух стран.

В рамках визита Эрдогана в Грецию между двумя странами планируется подписание 20 соглашений.

Более 3,5 тыс. полицейских будут задействованы в обеспечении безопасности в ходе визита президента Турции.