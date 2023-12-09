Госсекретарь США и глава МИД Турции обсудили ситуацию в секторе Газа

БАКУ /Trend/ - Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провели встречу, в ходе которой, как отметил Блинкен в своем аккаунте в социальной сети, были обсуждены вопросы конфликта между Израилем и ХАМАС, усилия по предотвращению распространения конфликта в регионе, освобождение заключенных и поставки гуманитарной помощи.

Как сообщает Trend со ссылкой на TurkicWorld, также госсекретарь подчеркнул важность поддержки Турцией членства Швеции в НАТО.

По итогам встречи, Хакан Фидан выразил ясную позицию Турции перед американскими коллегами относительно ситуации в секторе Газа. Он подчеркнул серьезность ситуации и обсудил необходимые шаги для решения проблемы.

Фидан также отметил, что на встрече обсуждалось членство Швеции в НАТО.

«Конечно, наша позиция здесь ясна: в результате переговоров, проведенных в НАТО, наш президент и премьер-министр Швеции были на трехстороннем саммите. Есть вопросы, над которыми мы работаем», - сказал Блинкен, добавив, что решение будет принимать парламент Турции.