Эрдоган и Байден обсудили текущую ситуацию в Газе

БАКУ /Trend/ - Президенты Турции и США, Реджеп Тайип Эрдоган и Джо Байден, провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили урегулирование кризиса в секторе Газа, передает Trend.

Во время телефонного разговора речь также зашла о двусторонних отношениях между Турцией и США, глобальных и региональных проблемах.

Президент Эрдоган подчеркнул необходимость немедленного прекращения гуманитарной трагедии в секторе Газа.

Эрдоган также отметил, что исторической ответственностью США является обеспечение постоянного прекращения огня в регионе в кратчайшие сроки. В ходе разговора также обсуждался процесс одобрения протокола о вступлении Швеции в НАТО в турецком парламенте.