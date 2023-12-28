Турция надеется на позитивную атмосферу на переговорах с Евросоюзом

БАКУ /Trend/ - Турция стремится развивать сотрудничество с Евросоюзом в рамках процесса европейской интеграции и надеется на позитивную атмосферу на переговорах, несмотря на существующие разногласия.

Как передает Trend, об этом сообщил главный советник президента Турции по вопросам внешней политики и безопасности Акиф Чагатай Кылыч в интервью телеканалу "TRT Haber".

"Мы прилагаем усилия для активного сотрудничества в вопросах виз, "зеленой" энергетики, изменения климата в рамках Таможенного союза. Мы также добиваемся того, чтобы наш голос в борьбе с исламофобией был услышан", - отметил главный советник президента Турции.