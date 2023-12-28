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Турция надеется на позитивную атмосферу на переговорах с Евросоюзом

Турция Материалы 28 декабря 2023 01:44 (UTC +04:00)
Турция надеется на позитивную атмосферу на переговорах с Евросоюзом

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Турция стремится развивать сотрудничество с Евросоюзом в рамках процесса европейской интеграции и надеется на позитивную атмосферу на переговорах, несмотря на существующие разногласия.

Как передает Trend, об этом сообщил главный советник президента Турции по вопросам внешней политики и безопасности Акиф Чагатай Кылыч в интервью телеканалу "TRT Haber".

"Мы прилагаем усилия для активного сотрудничества в вопросах виз, "зеленой" энергетики, изменения климата в рамках Таможенного союза. Мы также добиваемся того, чтобы наш голос в борьбе с исламофобией был услышан", - отметил главный советник президента Турции.

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