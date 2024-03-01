Доля железной дороги в грузоперевозках Турции достигнет 22 процентов - министр

БАКУ /Trend/ - Правительство Турции планирует увеличить долю железнодорожных грузовых перевозок с пяти процентов до 22 процентов, а вес перевозок на автомобильном транспорте планируется снизить с 72 процентов до 57 процентов.

Как передает Trend, об этом сказал министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу.

По его словам, железнодорожное сообщение планируется развивать в соответствии с "концепцией развития на период до 2053 года".

Составной частью развития системы грузовых перевозок министр назвал логистические центры, количество которых увеличится вдвое - с 13 до 26.

"Эти центры являются важной частью интегрированной грузовой цепочки, включающей перемещение грузов из морских портов на грузовики с контейнерами и последующую погрузку их на железнодорожные составы", - отметил Уралоглу.