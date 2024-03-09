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Глава Минфина Турции назвали причины повышения кредитного рейтинга страны

Турция Материалы 9 марта 2024 20:02 (UTC +04:00)
Глава Минфина Турции назвали причины повышения кредитного рейтинга страны

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Основанная на правилах и предсказуемая политика Турции повлияли на пересмотр кредитного рейтинга страны со стороны Международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

Об этом заявил министр казначейства и финансов Турции Мехмет Шимшек, передает Trend.

Министр отметил, конкретные результаты кредитной программы Турции также повлияли на рейтинг.

Министр выразил уверенность в продолжении таких положительных тенденций при укреплении макрофинансовой стабильности. Он также отметил, что снижение инфляции, сокращение дефицита текущего счета и соблюдение бюджетной дисциплины во втором полугодии дополнительно укрепят макрофинансовую стабильность, что в свою очередь приведет к пересмотру кредитного рейтинга в сторону его повышения.

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