Глава Минфина Турции назвали причины повышения кредитного рейтинга страны

БАКУ /Trend/ - Основанная на правилах и предсказуемая политика Турции повлияли на пересмотр кредитного рейтинга страны со стороны Международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

Об этом заявил министр казначейства и финансов Турции Мехмет Шимшек, передает Trend.

Министр отметил, конкретные результаты кредитной программы Турции также повлияли на рейтинг.

Министр выразил уверенность в продолжении таких положительных тенденций при укреплении макрофинансовой стабильности. Он также отметил, что снижение инфляции, сокращение дефицита текущего счета и соблюдение бюджетной дисциплины во втором полугодии дополнительно укрепят макрофинансовую стабильность, что в свою очередь приведет к пересмотру кредитного рейтинга в сторону его повышения.