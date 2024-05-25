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Эрдоган утвердил протокол касательно торгового соглашения с Азербайджаном

Турция Материалы 25 мая 2024 09:58 (UTC +04:00)
Эрдоган утвердил протокол касательно торгового соглашения с Азербайджаном
Фото: Официальный информационный сайт президента Турции

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил протокол "О внесении изменений в преференциальное торговое соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики".

Как сообщает в субботу Trend, информация об этом была опубликована в турецкой прессе.

Напомним, что документ был подписан 29 апреля 2023 года. В июле того же года документ был утвержден Азербайджаном. А в мае этого года было объявлено название продукции, включенной в обновленное преференциальное торговое соглашение.

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