Эрдоган утвердил протокол касательно торгового соглашения с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил протокол "О внесении изменений в преференциальное торговое соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики".

Как сообщает в субботу Trend, информация об этом была опубликована в турецкой прессе.

Напомним, что документ был подписан 29 апреля 2023 года. В июле того же года документ был утвержден Азербайджаном. А в мае этого года было объявлено название продукции, включенной в обновленное преференциальное торговое соглашение.

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