Экспорт Турции в страны ОИС вырос за год

БАКУ /Trend/ - В октябре 2024 года экспорт Турции в страны Организации исламского сотрудничества (ОИС) составил 6 миллиардов 345 миллионов 637 тысяч долларов, что на 5,6 процента меньше, чем в том же месяце 2023 года.

Об этом сообщили Turkic World в министерстве торговли Турции, передает Trend.

Согласно информации, в январе – октябре этого года экспорт Турции в страны ОИС вырос на 8,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 57 миллиардов 231 миллион 669 тысяч долларов.

"В октябре этого года импорт Турции из стран ОИС вырос на 11,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 4 миллиарда 311 миллионов 606 тысяч долларов", - сообщили в министерстве.

В министерстве отметили, что в январе-октябре 2024 года импорт Турции из стран ОИС снизился на 6,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 35 миллиардов 150 миллионов 171 тысячу долларов.

Отметим, что в октябре этого года внешнеторговый оборот Турции составил 52 миллиарда 909 миллионов долларов.

В министерстве отметили, что в октябре 2024 года экспорт Турции сократился на 3,1 процента по сравнению с тем же месяцем 2023 года, до 23 миллиардов 500 миллионов долларов, а импорт - на 1,4 процента, до 29 миллионов 409 тысяч долларов.

"Внешнеторговый оборот Турции в январе – октябре этого года достиг 498 миллиардов 685 миллионов долларов по сравнению с аналогичными месяцами прошлого года", – говорится в сообщении министерства.

В сообщении говорится, что в январе-октябре 2024 года экспорт Турции вырос на 3,1 процента по сравнению с тем же периодом 2023 года, до 216 миллиардов 195 миллионов долларов, а импорт снизился на 7,2 процента, до 282 миллиардов 49 миллионов долларов.

Отметим, что в прошлом году внешнеторговый оборот Турции достиг 617 млрд 551 млн долларов.

В 2023 году экспорт Турции составил 255 миллиардов 777 миллионов долларов, увеличившись на 0,6 процента по сравнению с тем же периодом 2022 года, а импорт снизился на 0,5 процента, до 361 миллиарда 774 миллионов долларов.