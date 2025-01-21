Обновлены данные по числу погибших в пожаре в турецком отеле

БАКУ /Trend/ - Число погибших в результате пожара в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу достигло 66 человек, число пострадавших составляет 51.

Об этом сказал министр внутренних дел Турции Али Ерликая, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"К сожалению, 66 человек погибли и 51 пострадали в результате пожара, вспыхнувшего сегодня утром в отеле в Карталкая. Пожар уже потушен, работы по охлаждению продолжаются. В результате поисков в номерах на данный момент обнаружено 66 тел", - сказал он.

Отметим, что пожар начался на четвертом этаже 11-этажного здания ночью около 03:30 по местному времени. На место происшествия выехали 30 пожарных машин и 28 машин скорой помощи.

Хотя губернатор Болу Абдулазиз Айдын заявил, что причина пожара пока неизвестна, он выразил предположение, что пожар начался на этаже, где располагался ресторан. На момент пожара в отеле находились 234 гостя.

По факту пожара начато расследование.