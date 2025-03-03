Исламские страны должны обладать правом вето в Совете Безопасности ООН - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Настало время адаптации глобальных механизмов принятия решений к меняющимся условиям в мире.

Как передаёт Trend, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на ифтаре с послами.

По его словам, мусульмане, составляющие четверть населения Земли, должны быть достойно представлены в процессах принятия решений.

"Наличие хотя бы одной исламской страны с правом вето в Совете Безопасности ООН - это уже не требование, а необходимость", - подчеркнул президент.

"Мы видим, что вместо справедливого распределения власти между пятью постоянными членами они концентрируют её в своих руках, пытаясь таким образом решать проблемы. Но стоит помнить: чем дольше они сопротивляются волне перемен, тем больше становятся масштабы наших проблем", - отметил Эрдоган.