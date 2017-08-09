Хейли назвала резолюцию Совбеза ООН по КНДР "сильным сигналом"

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что уверенности в том, что новые санкции Совбеза ООН против КНДР будут работать, нет, но они "посылают очень сильный сигнал" Пхеньяну, передает РИА Новости.

"Мы не знаем, сработают ли они (санкции — ред.) в этот раз. Но это было чем-то, что мы должны были сделать", — заявила Хейли в эфире телепрограммы Today, добавив, что новая резолюция Совбеза ООН "должна послать очень сильный сигнал, совместный сигнал".

В субботу СБ ООН единогласно принял новую резолюцию по КНДР, которая ужесточает санкции против этой страны. По подсчетам США, которые предложили резолюцию, полное выполнение данных ограничений позволит сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около 3 миллиардов долларов, на 1 миллиард. При этом США отказались зафиксировать в резолюции СБ ООН отказ от попыток смены режима в КНДР.