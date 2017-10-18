Венесуэла объявила об отзыве своего посла из Канады

18 октября 2017 03:00 (UTC+04:00)

Вильмер Баррьентос, посол Венесуэлы в Канаде, будет отозван из страны по решению руководства южноамериканского государства. Об этом во вторник сообщил в своем Twitter министр иностранных дел Боливарианской Республики Хорхе Арреаса, передает РИА Новости.

"Сообщаю, что президент Николас Мадуро решил отозвать для консультаций нашего посла в Канаде Вильмера Баррьентоса", - написал глава МИД. Ранее в тот же день министр иностранных дел Канады Христя Фриланд выразила озабоченность действиями венесуэльских властей перед региональными выборами 15 октября. По ее мнению, в ходе них были допущены "многочисленные нарушения".

По данным Национального избирательного совета, на выборах 15 октября социалисты победили в 17 регионах из 23-х, оппозиция - в пяти. Во вторник Мадуро сообщил, что в штате Боливар также выиграл проправительственный кандидат. После оглашения итогов голосования оппозиционная коалиция "Блок демократического единства" объявила, что не признает их, и потребовала провести полный пересчет голосов с участием международных наблюдателей.

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