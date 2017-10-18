Жертвами стрельбы в бизнес-парке в США стали три человека (Обновлено)

20:14 (GMT+4) Три человека погибли в среду в результате стрельбы в бизнес-парке в американском штате Мэриленд, заявил журналистам шериф Уильям Дэвис, передает в среду РИА Новости.

По словам шерифа, два человека погибли на месте происшествия. Сейчас полиция допрашивает свидетелей инцидента. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Управление образования сообщило, что ученикам пяти расположенных неподалеку школ запретили покидать территорию учебных заведений.

18:48 (GMT+4) Стрельба произошла на территории бизнес-парка в американском Мэриленде, есть раненые, сообщил местный шериф, передает в среду РИА Новости.

"Мы можем подтвердить, что находимся на месте стрельбы в бизнес-парке Emmorton. Сообщается о нескольких раненых", - сообщил шериф в Twitter.

В свою очередь телеканал CNN со ссылкой на заместителя шерифа сообщил, что ранения получили пять человек. Нападавший скрылся с места преступления, полиция ведет его поиск.

Управление образования сообщило, что ученикам пяти расположенных неподалеку школ запретили покидать территорию учебных заведений.