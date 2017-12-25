В США назвали терактом серию нападений на полицию в Пенсильвании

Министерство внутренней безопасности США назвало терактом произошедшую в пятницу серию нападений на стражей порядка в штате Пенсильвания, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

Как сообщает телеканал, в пятницу 51-летний Аминамин Эль-Мофти, прибывший из Египта, совершил серию нападений в городе Гаррисберг. Сначала он несколько раз выстрелил в сотрудника полиции. Спустя полчаса Эль-Мофти, вооружившись двумя пистолетами, совершил второе нападение. Один сотрудник полиции получил ранения.

"Нет сомнений, что его прямой целью были сотрудники полиции", - заявил прокурор округа Эд Марсико.

Представитель МВБ Тайлер Хоултон заявил, что произошедшее является "террористической атакой". Он добавил, что Эль-Мофти - гражданин США, прибывший в страну по иммиграционной визе, выданной на основе родственных связей.

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