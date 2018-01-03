США пригрозили Ирану санкциями из-за разгона протестующих

3 января 2018 00:47 (UTC+04:00)

США рассматривают санкции среди вариантов ответа на действия властей Ирана в отношении участников массовых протестов в стране, заявила официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт, сообщает РИА Новости.

"Мы не будем забегать вперед в том, что касается санкций, но они входят в тот широкий и разнообразный набор средств, которым мы располагаем", — заявила журналистам представитель госдепа.

Она добавила, что США "пристально следят за сообщениями о возможном нарушении прав этих протестующих, которые протестуют мирно".

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