Представитель Клинтон заявил, что пожар произошел в здании Секретной службы

Пожар произошел в здании, где размещается Секретная служба, а не в самой резиденции Клинтонов, уточнил представитель Хиллари Клинтон, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в доме четы Клинтон в городе Чаппаква в штате Нью-Йорк. Он был быстро потушен.

"Небольшой пожар произошел в здании Секретной службы на территории владений Клинтонов, не соединенном с их домом", - заявил пресс-секретарь Клинтон Ник Меррилл в Twitter.

Кроме того Мерилл сообщил, что во время инцидента Клинтонов не было дома.

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