Представитель Клинтон заявил, что пожар произошел в здании Секретной службы

4 января 2018 04:15 (UTC+04:00)

Пожар произошел в здании, где размещается Секретная служба, а не в самой резиденции Клинтонов, уточнил представитель Хиллари Клинтон, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в доме четы Клинтон в городе Чаппаква в штате Нью-Йорк. Он был быстро потушен.

"Небольшой пожар произошел в здании Секретной службы на территории владений Клинтонов, не соединенном с их домом", - заявил пресс-секретарь Клинтон Ник Меррилл в Twitter.

Кроме того Мерилл сообщил, что во время инцидента Клинтонов не было дома.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Нью-Йорке закроют все школы города на один день из-за снежной бури
США 06:21
Могерини считает неприемлемым сохранение американского эмбарго в отношении Кубы
Другие страны 06:08
Пожар в доме Билла и Хиллари Клинтон потушен (Обновлено)
США 01:58
Нефть подорожала на ожиданиях снижения запасов в США
Энергетика 3 января 21:16
Жительница США использовала лотерейный билет с выигрышем в $5 млн как закладку для книги
США 3 января 13:39
Палестина не поддастся на "шантаж" Трампа, пригрозившего ей прекращением финансовой помощи
Арабские страны 3 января 10:16
На трассе в США столкнулись около 35 автомобилей
США 3 января 06:05
В Белом доме заявили, что Трамп является "одним из самых доступных" президентов США
США 3 января 04:20
США пригрозили Ирану санкциями из-за разгона протестующих
США 3 января 00:47
КНДР может готовить новое ракетное испытание - постпред США при ООН
США 3 января 00:15
США намерены созвать специальные заседания ООН из-за протестов в Иране
США 2 января 23:12
Трамп рассказал о влиянии санкций на КНДР
США 2 января 18:50
МИД Ирана осудил заявление Трампа о ситуации в стране
В мире 2 января 18:04
США продолжают следить за протестами в Иране, заявил Трамп
США 2 января 17:00
США закупают в Туркменистане нефтепродукты
Энергетика 2 января 12:15
МИД Пакистана вызвал американского посла - СМИ
Другие страны 2 января 08:23
В Сан-Франциско грузовик наехал на пешеходов
США 2 января 07:53
В США в ходе стрельбы ранили трех человек
США 2 января 04:12