Трамп не исключил торговой войны с Китаем

18 января 2018 03:48 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп не исключил торговой войны с КНР, а также выхода из Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА), передает РИА Новости.

По словам Трампа, давшего интервью агентству Рейтер, он надеется, что торговой войны с Китаем не будет, "но если она будет, то так тому и быть". Он заявил, что власти США размышляют о "большом ущербе", который можно предъявить Китаю в рамках расследования нарушений интеллектуальной собственности.

Ранее Белый дом сообщал, что Трамп в разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином назвал неприемлемой ситуацию с огромным торговым дефицитом США в торговле с КНР.

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