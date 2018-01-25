В Мексике туши 300 акул нашли на шоссе

Туши 300 акул найдены на шоссе в мексиканском штате Мичоакан, сообщила местная прокуратура по защите окружающей среды, сообщает РИА Новости.

Предварительные данные свидетельствуют, что акул добывали незаконным способом. На грузовик, перевозивший их в Мехико, было совершено нападение, в результате которого двери кузова открылись и акулы выпали на проезжую часть.

При этом найденные акулы не относятся ни к одному из трех особо охраняемых в Мексике видов, поэтому прокуратура считает, что дальнейшим расследованием дела должно заниматься министерство сельского хозяйства страны.

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